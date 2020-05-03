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Правительство разрешило вывозить из России маски и защитные костюмы

Общество

 

Россия отменила запрет на вывоз из страны средств защиты и медицинского оборудования. Об этом говорится в постановление правительства.

Запрет, который Россия ввела в начале марта, распространялся на медицинские маски, бинты, респираторы, средства дезинфекции, противочумные костюмы, а также на вату, марлю, медицинские халаты, бахилы и перчатки.

Исключением считалось вывоз указанной продукции «для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам». Ограничения вводились «в целях защиты интересов российских граждан» до июня 2020 года.

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Теги:
коронавирус, медицинские маски, nt
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