Правительство разрешило вывозить из России маски и защитные костюмы

Россия отменила запрет на вывоз из страны средств защиты и медицинского оборудования. Об этом говорится в постановление правительства.

Запрет, который Россия ввела в начале марта, распространялся на медицинские маски, бинты, респираторы, средства дезинфекции, противочумные костюмы, а также на вату, марлю, медицинские халаты, бахилы и перчатки.

Исключением считалось вывоз указанной продукции «для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам». Ограничения вводились «в целях защиты интересов российских граждан» до июня 2020 года.