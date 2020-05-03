В России выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 10633 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 58 человек умерли. Общее число зараженных достигло 134687 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Случаи заражения зафиксировали в 85 регионах страны. Больше всего заболевших по-прежнему выявлено в Москве — 5948 за сутки (68606 всего); далее идут Подмосковье (822 за сутки и 14136 всего) и Санкт-Петербург (295 за сутки и 5029 всего).

Всего в России зафиксировано 1280 смертей среди заразившихся, еще 16639 человек выздоровели.