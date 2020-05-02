Власти Москвы пообещали проверить рыбные консервы с червями из школьных продуктовых наборов

Московские власти пообещали проверить в лабораториях консервы для школьников, где были обнаружены черви. Об этом РБК сообщила председатель комиссии по контролю за качеством и организацией питания в образовательных организациях при департаменте образования Москвы Наталья Анпеткова.

На проверку консервы пришлось отправить после того, как родители школьников, имеющих право на бесплатное питание, получили продуктовый набор и обнаружили в рыбе червей. Речь идет об учащихся двух московских школ на юго-западе столицы — №626 и №1161.

Анпеткова отметила, что документы на продукцию были в порядке, срок годности их также не еще не истек. Она также заявила, что скумбрию при консервации не потрошат, поэтому заметить в рыбе другие организмы достаточно сложно.

Администрации школ извинились за некачественную продукцию и пообещали заменить консервы. Согласно порталу «Синапс», питанием учащихся этих школ обеспечивает ООО «Школьник-ЮЗ», связанное с бизнесменом Евгением Пригожиным. Эта компания и раньше была замечена в поставках питания для детей с нарушением санитарных норм.