В Северной Осетии ковид-диссиденты сожгли сотовую вышку МТС 

Жители села Богир в Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи МТС, опасаясь вредного воздействия сети пятого поколения (5G). Об этом, как передает ТАСС, рассказал глава республики Вячеслав Битаров на онлайн пресс-конференции.

Битаров пояснил, что злоумышленники не верят в существование коронавируса и утверждают, что инфекцию выдумали намеренно для чипирования людей с помощью 5G. При этом сельская антенна не была оборудована устройствами для распространения сети нового поколения.

«Многие утверждают, что коронавируса нет, никакой опасности нет, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать», — попытался пояснить логику вандалов руководитель региона.

Теперь село осталось вообще без связи. Схожие случаи были зафиксированы в Великобритании, где испортили или сожгли около 20 антенн сотовой связи. Вандалы придерживаются версии, что 5G подавляет иммунную систему и распространяет коронавирус.

В республике неоднозначно относятся не только к пандемии, но и ограничительным мерам, введенным властями для профилактики распространения коронавируса. Так, 20 апреля во Владикавказе несколько сотен человек вышли на народный сход против режима самоизоляции, который негативно повлиял на финансовое благополучие жителей. Протестующих разогнали, а на организатора завели несколько уголовных дел.