На хозяина нелегального дома престарелых в Новой Москве завели уголовное дело. У его подопечных заподозрили COVID-19

В Новой Москве врачи госпитализировали четверых подопечных частного дома престарелых с симптомами коронавируса. Против организатора заведения возбудили уголовное дело, сообщили Интерфаксу в столичном главке Следственного комитета.

Дело завели по статье об оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Как считают следователи, подозреваемый мужчина предоставлял патронажные услуги без специального разрешения.

По данным правоохранителей, из-за несоблюдения руководством нелегального учреждения санитарных норм, четверо пожилых людей, живущих в доме престарелых, могли заразиться коронавирусом.

Постояльцы подобных социальных учреждений в силу возраста находятся в особой группе риска. На фоне распространения коронавируса большинство домов престарелых в России закрылось на карантин, а президент Владимир Путин пообещал премии их сотрудникам, на плечи которых сейчас легла дополнительная нагрузка из-за пандемии.