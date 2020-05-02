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Со следующей недели в московском метро начнут продавать медицинские маски 

Общество

 

Со следующей недели в кассах и ларьках московского метрополитена в продаже появятся медицинские маски. Об этом Интерфаксу рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Купить средство защиты можно будет практически на каждой станции метро, при этом стоимость маски не будет отличаться от ее цены в аптеке. Метрополитену передадут их на реализацию из городских структур.

Ликсутов пояснил, что нововведение поможет москвичам, которые забыли защитное средство дома или не смогли найти его в аптеке. В последнее время на фоне введения ограничительных мер из-за пандемии число пассажиров московской подземки снизилось в пять раз. Из-за уменьшения пассажиропотока на некоторых станциях даже закрыли вторые вестибюли.

Для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом, жители столицы, где введен режим всеобщей самоизоляции, обязаны получить цифровой пропуск и привязать к нему номер своего проездного. Напомним, что сегодня в Москве зафиксировано уже более 62,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, только за последние сутки в столице COVID-19 выявили еще у 5358 человек.

Теги:
sn, москва, медицинские маски, метро
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