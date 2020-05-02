Врачи со второй попытки госпитализировали заболевших COVID-19 жителей грузинского села. В первый раз их машины закидали камнями

Грузинским врачам удалось госпитализировать заболевших коронавирусом жителей села Мушевани, которые сначала отказывались ехать в больницу и даже попытались применить силу. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Болнисского муниципалитета Давид Шеразадишвили.

«Сейчас в селе спокойно. Мы встретились с определенной частью населения, с теми, которые выражали протест. Мы их убедили в том, что госпитализация людей и уход за ними являются обязательными. Они согласились с нами, все правильно поняли», — заявил он.

Врачи приехали в село еще в пятницу и пытались уговорить 10 жителей с подтвержденным COVID-19 поехать в больницу. Медиков сельчане приняли враждебно: они заявили, что среди нет заболевших и отказались покидать свои дома. Тогда сотрудники больницы вызвали полицию, чем только усугубили ситуацию. Как сообщает портал Reginfo, местные жители забросали камнями машины скорой помощи и полиции, после чего врачам пришлось покинуть населенный пункт.

В результате больных все же госпитализировали, а МВД Грузии начало расследовать факт повреждения служебных автомобилей. В районе, где находится село Мушевани — в 80 километрах к югу от Тбилиси, сейчас довольно сложная эпидемиологическая обстановка, он объявлен зоной строгого карантина, въезд и выезд оттуда запрещен. Сейчас в Грузии зафиксировано 582 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, восемь жителей этой страны с подтвержденным COVID-19 скончались.