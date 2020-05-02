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В Подмосковье с 12 мая будут штрафовать нарушителей «масочного режима»

Общество

 

В Подмосковье с 12 мая тем гражданам, которые не будут носить маски или респираторы в общественных местах, будет грозить штраф размером 4 тысячи рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. 

Контролировать ношение гражданами масок и респираторов в Подмосковье будут полицейские, сотрудники ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов. До 12 мая граждан без масок или респираторов «не оштрафуют, а вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры».

Постановлении о введении в регионе «масочного режима» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал накануне. До 11 мая мера носит рекомендательный характер, после — обязательный. 

Подмосковье находится на втором месте после Москвы среди российских регионов по числу заболевших и умерших с COVID-19. В области заразились коронавирусом 13 314 человек из 124 054 по стране, 109 скончались (в России — 1222). 503 пациента в Подмосковье из 15 013 по стране выздоровели.

«Масочный режим» уже действует в ряде российских регионов. Среди них — Ростовская область, Краснодарский и Хабаровский края.

Теги:
em, коронавирус, медицинские маски, штрафы, Подмосковье
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