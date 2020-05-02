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В Венесуэле при попытке побега из тюрьмы погибли более 40 человек

Общество

 

В Венесуэле при попытке побега из тюрьмы в городе Гуанаре погибли не менее 46 человек, пишет El Universal. По данным El Pais, еще 50 человек пострадали. 

Бунт начался около 13:00 по местному времени (19:00 мск) 1 мая, его смогли подавить спустя восемь часов. Было несколько стычек, СМИ отмечают, что заключенные использовали огнестрельное оружие, клинки, различные острые предметы и гранаты. Среди пострадавших – директор тюрьмы и лейтенант венесуэльской нацгвардии.

По данным СМИ, беспорядки спровоцировал запрет на передачу в учреждение пищи. El Pais пишет, что эта тюрьма, как и многие другие в Венесуэле, переполнена: она рассчитана на 750 человек, но в ней содержатся свыше 2,5 тысяч. У заключенных есть заболевания, такие как туберкулез и гепатит. 

Теги:
бунт, тюрьма, венесуэла, em
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