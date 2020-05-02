В России зафиксировали 9623 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 9 623 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Общее число заболевших достигло 124 054 человек.

За сутки по всей стране скончались 57 человек, из них — 37 в Москве. Всего за время пандемии в России умерли 1 222 человека, выздоровели — 15 013.

Самый большой прирост заболевших — в Москве (5358), Подмосковье (807) и Петербурге (323). Эти регионы занимают первые три места среди российских субъектов по числу заразившихся за все время пандемии, в них COVID-19 подтвердился в общей сложности у 62 658, 13 314 и 4 734 человек соответственно.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что число заразившихся коронавирусом в городе составляет примерно 2% от общего количества жителей столицы. Он также заявил, что в Москве почти в два раза повысилась выявляемость COVID-19.

Коронавирус зафиксирован во всех российских регионах. В связи с пандемией на их территории действуют ограничения для граждан, например, в ряде из них введен пропускной режим для поездок на транспорте, а выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости. Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 в стране пока не стабилизировалась.