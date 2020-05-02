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В Красноярске умерла и.о. главврача госпиталя, выпавшая из окна

Общество

 

Исполняющая обязанности главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, госпитализированная после падения из окна больницы, умерла 1 мая. Об этом сообщили в Минздраве региона. 

Последнюю неделю Непомнящая была в реанимации. Министерство пообещало оказать всю необходимую помощь ее семье. 

Красноярское издание ТВК со ссылкой на источник 25 апреля сообщило о том, что Непомнящая выпала из пятого этажа больницы. В публикации утверждалось, что это случилось после селекторного совещания с главой краевого Минздрава Борисом Немиком. Непомнящая, по информации ТВК, выступала против перепрофилирования больницы под лечение пациентов с COVID-19. 

Немик заявил, что информация в публикации не соответствует действительности и что в этот день он в совещаниях не участвовал. «Прекрасно понимаю, что сама по себе информация об участии министра в селекторных совещаниях не является негативной. Однако интерпретация, указанная в материале, вызвала большой отклик медицинского сообщества и граждан, и породила массу домыслов по поводу случившегося», — отметил он. 

Теги:
врачи, красноярский край, смерть, em
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