Президент Казахстана снял дочь Назарбаева с поста председателя Сената

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности спикера Сената Даригу Назарбаеву – дочь бывшего президента страны. Об этом сообщается на сайте главы Казахстана.

Сам указ пока не опубликован. Причины снятия Назарбаевой с поста не уточняются.

Дочь экс-президента Казахстана стала спикером сената в марте прошлого года. Из 44 сенаторов все проголосовали за ее кандидатуру.

Нурсултан Назарбаев с 1991 года был единственным президентом Казахстана. В марте прошлого года он ушел в отставку, оставшись главой Совета безопасности страны. Назарбаев также стал председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), эту должность учредили специально для него.

Токаев стал президентом Казахстана после досрочных выборов, прошедших в июне прошлого года. Они сопровождались массовыми протестами.