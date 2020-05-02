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В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая

Общество

 

В Чечне приостановили работу общественного транспорта из-за продления режима самоизоляции для граждан в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщило региональное министерство транспорта и связи в своем Инстаграме. 

«На протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе не будет работать. Просим вас соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома», – говорится в сообщении министерства. 

Чечня стала первым российским регионом, закрывшим свои границы для всех, кроме поставок продовольствия, лекарств и медоборудования, а также транзитного транспорта, это произошло 5 апреля. В республике ограничено передвижение граждан: им можно выходить на улицу для похода в продуктовый магазин, в аптеку или обращения за медпомощью. По последним данным, в республике COVID-19 подтвержден у 504 человек, семь человек скончались, 231 – выздоровел.

Теги:
em, коронавирус, транспорт, чечня
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