В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая

В Чечне приостановили работу общественного транспорта из-за продления режима самоизоляции для граждан в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщило региональное министерство транспорта и связи в своем Инстаграме.

«На протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе не будет работать. Просим вас соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома», – говорится в сообщении министерства.

Чечня стала первым российским регионом, закрывшим свои границы для всех, кроме поставок продовольствия, лекарств и медоборудования, а также транзитного транспорта, это произошло 5 апреля. В республике ограничено передвижение граждан: им можно выходить на улицу для похода в продуктовый магазин, в аптеку или обращения за медпомощью. По последним данным, в республике COVID-19 подтвержден у 504 человек, семь человек скончались, 231 – выздоровел.