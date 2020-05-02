В Приморье при взрыве газового баллона на крупнейшей плавбазе погиб один человек

На крупнейшей плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Владивостока.

Руководитель компании «Доброфлот» Александр Ефремов сообщил, что в результате произошедшего погиб сварщик, одна пострадавшая госпиализирована. При этом, по его словам, несмотря на взрыв баллона, «судно абсолютно в рабочем состоянии, угрозы подготовки к рейсу также нет».

В МЧС по Приморью уточнили, что инцидент произошел при сварочных работах, в результате него случилось возгорание. В трюме судна произошло задымление, прибывшие на место спасатели горения не обнаружили.

Работы по удалению дыма уже завершены, спасатели вернулись в пункты постоянной дислокации. Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК).

«Всеволода Сибирцева» построили в Финляндии в 1989 году. В группе «Доброфлот» называли его крупнейшим в мире плавзаводом, другие два подобных судна — «Содружество» и «Петр Житников».