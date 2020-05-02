Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о его смерти

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с 11 апреля появился на публике. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Ким присутствовал на открытии завода по производству удобрений в Сунчхоне. Газета Rodong Sinmun опубликовала фотографии с мероприятия.

Story now updated with HD pics from the Rodong Sinmun https://t.co/49JXViiiXF pic.twitter.com/nlyOGnrdpb — Oliver Hotham (@OliverHotham) May 1, 2020

При этом президент США Дональд Трамп отказался комментировать появление Ким Чен Ына на публике, пишет Reuters. Американский лидер заявил, что выскажется по этому поводу в «подходящее время».

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции на сердце. Он отмечал, что северокорейский лидер пропустил церемонию, посвященную годовщине со дня рождения своего отца Ким Ир Сена.

После этого появились слухи о смерти северокорейского лидера, но дипломат Алехандро Као де Бенос назвал их «ложными и злонамеренными». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что у Кремля нет официальной информации о здоровье Ким Чен Ына.