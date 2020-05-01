«Правозащита Открытки»: в Москве пенсионера с коронавирусом бросили у дома. Его без сознания в подъезде нашли соседи

В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом Евгения Печурина высадили у дома, его без сознания в подъезде нашли соседи. Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

По его словам, дочь Печурина Елена 28 апреля общалась с его лечащим врачом, заведущей терапевтическим отделением 36-й горбольницы Екатериной Мартыновой. Пенсионер был госпитализирован в это медучреждение. У него подтвердился коронавирус, отметил Прянишников, врач предложила дочери забрать его домой, так как больница не перепрофилирована под лечение пациентов с коронавирусом.

Дочь Печурина во время разговора с Мартыновой попросила ее продолжить лечение отца в больнице, так как дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска по коронавирусу. «В результате переговоров вроде как договорились о том, что его оставляют в больнице, и все будет нормально», – сказал Прянишников.

Однако на следующий день машина, на которой была надпись «медслужба», высадила пенсионера у подъезда. Что это была за машина – неясно. «Он шатающейся походкой дошел до подъезда. Дальше он, по всей видимости, добравшись до второго этажа, потерял сознание», – рассказал координатор «Правозащиты Открытки». Между 14:00 и 15:00 Печурина без сознания нашли соседи. Они вызвали полицию, сотрудники которой установили его личность и позвонили в скорую помощь.

Сейчас пенсионер находится в сознании в 15-й городской больнице, перепрофилированной под лечение пациентов с коронавирусом, но, по словам, Прянишникова, никого не узнает. Из-за случившегося «Правозащита Открытки» планирует обратиться в главное управление Следственного комитета по Москве и в столичный департамент здравоохранения. «Новая газета» направила в депздрав вопросы по поводу произошедшего.

В апреле москвичка, возвращавшаяся домой после выписки из больницы, умерла на лавочке у подъезда. По данным СМИ, речь шла о 48-летней Елене Чукловой. Она за день до смерти поступила 52-ю больницу с температурой, но медики выявили у нее никаких изменений в легких, а тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Врачи в связи с отсутствием показаний для госпитализации отправили ее домой и посоветовали вызвать врача. Она уехала из больницы на социальном такси. В депздраве говорили, что соцработники вызвали женщине скорую помощь, она приехала через 11 минут, но констатировала смерть женщины.