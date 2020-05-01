В Москве умерли еще 37 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались еще 37 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб.
У умерших была также подтверждена пневмония. Таким образом, число скончавшихся с COVID-19 в столице достигло 695.
Столица занимает первое место среди российских регионов по числу заболевших – 57 300 человек из 114 431 по стране, а также по числу умерших с COVID-19. До 11 мая в Москве продлены ограничения в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
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Теги:em, коронавирус, москва
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