В Москве умерли еще 37 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались еще 37 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб.

У умерших была также подтверждена пневмония. Таким образом, число скончавшихся с COVID-19 в столице достигло 695.

Столица занимает первое место среди российских регионов по числу заболевших – 57 300 человек из 114 431 по стране, а также по числу умерших с COVID-19. До 11 мая в Москве продлены ограничения в рамках мер по борьбе с коронавирусом.