Власти Петербурга для выплаты компенсаций поручили комиссиям в процентах оценивать вину медработников, заразившихся COVID-19

Администрация Петербурга поручила специальным комиссиям оценивать в процентах вину медработников, заразившихся коронавирусом, для того, чтобы решить вопрос о выплате компенсаций. Об этом говорится в приложении к распоряжению комитета по здравоохранению.

В комиссию, которая будет признавать медработника пострадавшим и решать вопрос о выплатах ему или его семье, решили включать его непосредственного руководителя, специалиста по охране труда, представителя профсоюза или другого представительного органа работников, а также других должностных лиц по решению работодателя. Главой комиссии должен быть один из замруководителя медучреждения.

«Фонтанка» отмечает, что для того, чтобы семья умершего с COVID-19 медика получила выплату, в справке о смерти в качестве причины обязательно должен быть указан коронавирус. Если медик скончался от сопутствующих заболеваний, то родственникам не заплатят выплату. В комитете по здравоохранению «Фонтанке» уточнили, что пункт о причине смерти добавили на этапе согласования постановления правительства о порядке и условиях выплат пострадавшим от коронавируса работникам.

Размер выплат власти Петербурга установили в апреле: 1 млн рублей для семей погибших от коронавируса врачей или медсестер, 500 тысяч – для тех медработников, которые из-за заражения на работе получили инвалидность, 300 тысяч – для заразившихся. По данным на 30 апреля, в Петербурге коронавирусом заразились более 250 медработников, несколько скончались.