Глава Минстроя и его заместитель заразились коронавирусом

Глава Минстроя Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом, говорится в телеграм-канале министерства.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», — сообщил Якушев. Коронавирус подтвердился и у его заместителя Дмитрия Волкова.

И.о. министра строительства назначили замглавы министерства Никиту Стасишина.

Накануне российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что заразился COVID-19, и.о. главы кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин заверил, что, несмотря на его болезнь, правительство продолжит работу в штатном режиме.

По данным на 1 мая, в России подтверждено 114 431 случаев заражения коронавирусом, 1 169 пациентов скончались, 13 220 человек выздоровели. COVID-19 зафиксирован во всех 85 регионах страны.