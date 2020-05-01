Российское правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за границы
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, ограничивающее закупки промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд. Документ опубликован на сайте правительства.
Исключение – закупки из стран-членов Евразийского экономического союза. Под ограничения также не попадают, в частности, госзакупки для ряда ведомств, в том числе ФСБ и ФСО, вещи, которые не производятся в России, а также закупки партии товаров размером менее 1 млн рублей.
В перечень попали свыше 100 наименований, среди них:
- Несколько видов мебели;
- Огнестойкая одежда;
- Вертолеты;
- Локомотивы;
- Круизные и экскурсионные суда, а также аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров, паромы всех типов;
- Легковые автомобили;
- Транспортные средства для перевозки десяти и более человек.
В конце апреля Минфин предложил разрешить проводить экстренные госзакупки у единственного поставщика до конца года в связи с пандемией коронавируса. До этого Госдума смягчила требования к госзакупкам, увеличив вдвое максимальную сумму закупки у единственного поставщика и снизив до 0,5 % минимальный размер обеспечения контракта.