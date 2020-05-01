Российское правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за границы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, ограничивающее закупки промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд. Документ опубликован на сайте правительства.

Исключение – закупки из стран-членов Евразийского экономического союза. Под ограничения также не попадают, в частности, госзакупки для ряда ведомств, в том числе ФСБ и ФСО, вещи, которые не производятся в России, а также закупки партии товаров размером менее 1 млн рублей.

В перечень попали свыше 100 наименований, среди них:

Несколько видов мебели;

Огнестойкая одежда;

Вертолеты;

Локомотивы;

Круизные и экскурсионные суда, а также аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров, паромы всех типов;

Легковые автомобили;

Транспортные средства для перевозки десяти и более человек.

В конце апреля Минфин предложил разрешить проводить экстренные госзакупки у единственного поставщика до конца года в связи с пандемией коронавируса. До этого Госдума смягчила требования к госзакупкам, увеличив вдвое максимальную сумму закупки у единственного поставщика и снизив до 0,5 % минимальный размер обеспечения контракта.