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Российское правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за границы

Политика

 

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, ограничивающее закупки промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд. Документ опубликован на сайте правительства.

Исключение – закупки из стран-членов Евразийского экономического союза. Под ограничения также не попадают, в частности, госзакупки для ряда ведомств, в том числе ФСБ и ФСО, вещи, которые не производятся в России, а также закупки партии товаров размером менее 1 млн рублей.

В перечень попали свыше 100 наименований, среди них: 

  • Несколько видов мебели;
  • Огнестойкая одежда; 
  • Вертолеты; 
  • Локомотивы; 
  • Круизные и экскурсионные суда, а также аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров, паромы всех типов; 
  • Легковые автомобили; 
  • Транспортные средства для перевозки десяти и более человек. 

В конце апреля Минфин предложил разрешить проводить экстренные госзакупки у единственного поставщика до конца года в связи с пандемией коронавируса. До этого Госдума смягчила требования к госзакупкам, увеличив вдвое максимальную сумму закупки у единственного поставщика и снизив до 0,5 % минимальный размер обеспечения контракта. 

Теги:
em, госзакупки, правительство
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