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В Саратовской области возбудили дело из-за вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате

Общество

 

В Саратовской области возбудили уголовное дело из-за заражения коронавирусом четырех постояльцев и одного сотрудника Черкасского психоневрологического интерната, находящегося в городе Вольске. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. 

Дело возбуждено по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). По мнению прокуратуры, руководство интерната не организовало своевременное тестирование персонала на COVID-19.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции в учреждении ввели карантин, а также протестировали персонал и постоятельцев на коронавирус. Материалы дела прокуратура направила в следственные органы, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании. 

В Саратовской области, по данным на 1 мая, подтверждено 487 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались, 52 – выздоровели. С 29 апреля в домах престарелых и психоневрологических интернатах ввели ограничения из-за пандемии: учреждения закрыли на вход и выход для проживающих, сотрудников, посетителей и охранников.

Теги:
em, психоневрологические интернаты, коронавирус, саратовская область
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