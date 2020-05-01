В Мичигане участники акции против карантина вошли в Капитолий

В столице американского штата Мичиган Ленсинге 30 апреля прошла акция, участники которой выступили против продления действующих ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет CNN.

По данным местной полиции, в акции приняли участие от 400 до 700 человек. Демонстранты потребовали пропустить их в Капитолий. Впоследствии правоохранители их пустили, однако из-за необходимости соблюдения социальной дистанции в здании могли находиться не более 275 протестующих одновременно. USA Today уточняет, что в то крыло, где находится парламент, протестующих не пустили.

В Капитолии демонстранты пели национальный гимн и скандировали «Дайте нам работу!», пишет Reuters. Некоторые из них были в масках и с оружием. В полиции уточнили, что, по местным законам, в штате разрешено свободное оружия, его можно проносить и в Капитолий. Правоохранители оценили протест как мирный.

Protest moves inside Michigan Capitol. Crowd attempts to get onto Hoise floor. Lots of Michigan State Police and House sergeants at arms blocking door. pic.twitter.com/4FNQpimP4W — Rod Meloni (@RodMeloni) April 30, 2020

Накануне власти должны были решить вопрос о продлении режима чрезвычайного положения в штате до 28 мая, за это выступала губернатор Гретхен Уитмер. Reuters отмечает, что законодательное собрание Мичигана отказалось продлевать режим, однако Уитмер может наложить вето на это решение. Президент США Дональд Трамп призвал главу Мичигана к диалогу с жителями.

По последним данным, в Мичигане зарегистрировано свыше 41 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 3,7 тысячи человек скончались. Акция против ограничений, введенных из-за пандемии, прошла в штате также в середине апреля.