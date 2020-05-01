В Подмосковье ввели «масочный режим»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, рекомендующее местным жителям носить медицинские маски или респираторы в общественных местах с 1 по 11 мая. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Согласно постановлению, жители Подмосковья должны «строго соблюдать» рекомендации. Под местами общего пользования подразумеваются объекты розничной торговли, аптеки, общественный транспорт, включая такси, предприятия, продолжающие работу, и медорганизации.

О намерении ввести «масочный режим» Воробьев говорил накануне. Он действует и в ряде других российских регионов, в том числе в Ростовской области, Краснодарском и Хабаровском краях.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы среди российских регионов по числу заболевших и умерших с COVID-19. В области заразились коронавирусом 12 507 человек из 114 431 по стране, 109 скончались (в России — 1169). 458 пациентов в Подмосковье из 13 220 по стране выздоровели.