Против оперного певца Вадима Чельдиева возбудили третье уголовное дело

Против оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева возбудили дело о призывах к экстремизму (ст. 280 УК). Об этом «Кавказ.Реалии» рассказала активистка Индира Габолаева.

Это уже третье уголовное дело против Чельдиева. По версии следствия, он в течение нескольких недель публиковал в своем телеграм-канале видеообращения с призывами к свержению конституционного строя и противоправным действиям. Вследствие этого во Владикавказе 20 апреля прошел несанкционированный митинг против режима самоизоляции, из-за чего, по мнению Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе ухудшилась.

Чельдиев сейчас находится в СИЗО Пятигорска. Его задержали в Петербурге за несколько дней до схода во Владикавказе из-за двух видео в соцсетях, где он отрицал существование COVID-19 и называл надуманными меры властей Северной Осетии по профилактике заболевания.

По версии правоохранительных органов, при этапировании во Владикавказ Чельдиев ударил оперативника Центра «Э». Сам певец настаивает, что полицейские ударили друг друга сами, чтобы против него возбудили дело.

Во время акции во Владикавказе, по данным полиции, были задержаны около 70 человек. Накануне и сегодня четверых участников схода оштрафовали на суммы от 5 тысяч рублей до 10 тысяч, одного —арестовали на 15 суток. Всего к ответственности привлекли 64 человека.