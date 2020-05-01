На стройке «Новатэка» в Белокаменке умерла женщина с COVID-19

В Мурманской области умерла уборщица одного из общежитий, где размещены вахтовики, работающие на строительстве центра крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка. Смерть женщины подтвердил на брифинге региональный министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Причину смерти оперативный штаб пока не называет, однако компания «Велесстрой», в которой трудилась женщина, сообщила, что второй результат ее прижизненного анализа на COVID-19 был положительным. Также в организации уточнили, что покойная приехала на стройку из Оренбургской области, ей был 51 год.

Сообщение компании во «ВКонтакте», позже оно было удалено. Скриншот автора

Женщина 28 апреля обратилась к врачу за амбулаторной помощью с жалобой на сухой кашель и признаки ОРВИ. Это первая смерть за время пандемии на стройке в Белокаменке.

По официальным данным на 23 часа 30 апреля, коронавирус подтвердился у 1079 вахтовиков. Еще у 114 работников COVID-19 диагностировали после возвращения с вахты в Екатеринбург.