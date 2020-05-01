Московские морги обязали работать без выходных во время майских праздников

Департамент здравоохранения Москвы разослал в медицинские организации города письмо, согласно которому морги в период с 1 по 11 мая будут работать без выходных. Документ имеется в распоряжении «Новой газеты».

Те морги, которые перепрофилировали на вскрытия умерших от коронавируса или с подозрением на него, согласно документу, обязаны круглосуточно принимать тела скончавшихся. Танатологические отделения бюро судмедэкспертизы с 1 по 11 мая должны работать каждый день с 9 до 14 часов, говорится в нем.

Про оплату в документе не уточняется. Собеседник «Новой» отметил, что «обычно это указывают в приказах, а с работника просят написать письменное согласие». «Новая газета» направила вопросы в департамент здравоохранения Москвы.

В Москве до 11 мая продлены ограничения в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Столица занимает первое место среди российских регионов по числу заболевших – 57 300 человек из 114 431 по стране. Скончались в столице 658 человек с COVID-19 (по России – 1 169), выздоровели – 5 766 (в стране – 13 220).