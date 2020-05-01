Авторы первого в России интерактивного сериала запустили новый онлайн-проект #КТО_ТЫ

Студия Lateral Summer запустила сегодня новый интерактивный сериал о современной жизни в Москве, правозащите и политике. Премьера #КТО_ТЫ состоялась на сайте «Новой газеты».

Кадр из сериала #КТО_ТЫ

Проект рассказывает о том, как важно защищать себя и свою свободу, выражать свою позицию без страха и оставаться человеком. В рамках интерактивного сериала зрители смогут сами сделать выбор за своих героев.

Сюжет сериала развивается в 2020-м году. Главная героиня — дочь высокопоставленного чиновника, живет в Лондоне и занимается правозащитой. Она летит в Москву спасать свою подругу, которую арестовали по обвинению в экстремизме. Нина вместе со своим новым другом Романом, рэпером из Реутово, сталкивается со всеми российскими проблемами: от домашнего насилия до задержаний на пикетах.

Эта история, основанная на реальных событиях, перекликается с летними московскими протестами в столице, хотя сценарий писался еще до этого. «Днем наши актеры снимались в протестном кино, вечером шли на пикет к администрации президента», — рассказал режиссер Антон Уткин о том, как участники проекта поддерживали задержанных по «московскому делу».

Авторы подчеркивают, что сегодня новый формат на стыке кино и игры особенно актуален, ведь молодым пользователям интернета становится сложно испытывать обычные живые эмоции полтора-два часа подряд, переживая за героев на киноэкране. Теперь они могут остановить просмотр и решить судьбу героев: авторы предусмотрели несколько финалов истории в зависимости от выбора своих зрителей.

Проект создан при поддержке «Новой газеты», Amnesty International, «Московской Хельсинкской группы» и Международной сети — Молодежное правозащитное движение.