Суд в очередной раз оставил под стражей «омского Мимино», обвиняемого в убийстве соседа

Азовский районный суд в очередной раз оставил в СИЗО гражданского активиста Вадима Остапова, известного как «омский Мимино». Под стражей он находится уже 10 месяцев при отсутствии в экспертизах доказательств его вины, передает корреспондент «Новой газеты».

Остапова подозревают в убийстве коллеги-односельчанина: обвинение основано на его собственном признании, от которого он два месяца спустя отказался. Назначенные следствием экспертизы также свидетельствуют о его невиновности: в частности, не обнаружены его биологические следы ни на орудии убийства, ни в салоне автомобиля, где оно произошло, ни поблизости.

Как выяснилось, преступление, в котором ранее признался Вадим Остапов, совершалось не совсем так, как описано в его показаниях: согласно экспертному заключению, выстрелам предшествовали «удары тяжелым предметом по голове», и наносились они с двух сторон, то есть убийц, как минимум, было двое.

Отказ в изменении меры пресечения суд мотивировал тем, что, находясь под домашним арестом, Остапов может оказывать давление на свидетелей. Теперь у следствия появился еще один аргумент: по словам следователя, не выпускать из-под стражи предполагаемого «убийцу» просит вдова погибшего, которая опасается за свою жизнь.

Супруга «омского Мимино» Татьяна уверена, что правоохранители вводят суд в заблуждение: «Эта женщина — сказала она «Новой газете» — не живет здесь уже 8 месяцев: в сентябре прошлого года уехала в Челябинск – там проживает ее дочь, с тех пор и ни разу не появлялась, дом сдан в аренду. Кого она может опасаться и как мог следователь встретиться с ней?». Женщина также рассказала, что на почте пропадают письма, которые она отправляет мужу.

Напомним, Остапов организовал в своем селе бесплатные перевозки малоимущих граждан после того, как там сократили автобусное сообщение. После этого у него начались проблемы с местными бизнесменами и полицией. Летом 2019 года его обвинили в убийстве соседа Алексея Чернышова, которое, по версии следствия, Остапов мог якобы совершить из ревности.