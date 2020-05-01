«Единая Россия» решила исключить из партии депутата гордумы из Югры за нападение на журналиста 

В Югорске депутат городской думы от «Единой России» Владимир Бендус напал на корреспондента местного издания «ЮграPRO» Антона Пантина. Теперь партия планирует его исключить, сообщает пресс-служба политического объединения.

О нападении чиновника журналист рассказал на своей странице во «ВКонтакте» несколько дней назад. По его словам, Бендус встретил журналиста на одной из городских улиц и начал преследовать, держа его за воротник пальто.

«Мусор льешь на всех, весь город. У тебя же все плохие в этой жизни! Что ты полезного сделал в этой жизни? Встань! Постой, пообщаемся нормально с пацанами!», — высказывал журналисту свои претензии единоросс.

Пантин отметил, что в результате нападения он получил телесные повреждения. «Матерился, выкручивал руки, пытаясь выбить телефон, применял физическое воздействие, ну и в конце концов, около подъезда №2, дома №16, напал сзади», — сообщил корреспондент.

Пантин напомнил, что Бендус и раньше позволял себе нападать на людей: несколько лет назад он ударил по голове полицейского при исполнении служебных обязанностей, однако ему удалось избежать наказания.

Теперь чиновнику грозит исключение из партии и лишение мандата. «Принятое решение – это абсолютно правильная и закономерная реакция на то, что он сделал в отношении журналиста Пантина. Мы будем добиваться того, чтобы он также был лишен депутатского мандата. Таким людям не место в «Единой России», — прокомментировал ситуацию зампред партийной комиссии по этике и депутат Госдумы Василий Пискарев, который напомнил, что «кому много дано, с того будет и много спрошено».