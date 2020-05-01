СПЧ попросил расширить помощь для оставшихся без работы на фоне пандемии 

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил правительству расширить меры поддержки граждан, потерявших свой доход из-за коронавируса. О письме с рекомендациями членам кабмина говорится на сайте организации.

«Совет рекомендует правительству Российской Федерации распространить ежемесячную выплату в размере федерального МРОТ (или выше, если в соответствующем регионе установлена доплата) на всех граждан, фактически являющихся безработными на момент обращения в органы службы занятости», — говорится в обращении.

Кроме того, члены Совета считают необходимым предусмотреть меры поддержки для работающих пенсионеров — индивидуальных предпринимателей, которым пришлось приостановить работу из-за пандемии.

Члены Совета отметили, что в последнее время к ним поступило множество жалоб россиян на финансовые проблемы, с которыми они столкнулись на фоне распространения в России пандемии коронавируса. Многие из них сообщили о том, что не получили обещанные государством выплаты: некоторым вместо положенных 12 130 рублей (размер МРОТ) направили лишь 2-3 тысячи рублей.

Особенно тревожной остается ситуация в регионах, где потерявшие работу также обращаются за пособием. Там местные власти отказывают жителям в помощи, ссылаясь на то, что к ним деньги пока что не поступили из федерального бюджета.