В России зафиксировали еще 7933 случая заражения коронавирусом
В России зафиксировали 7933 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил московский оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
В оперштабе отмечают, что почти у половины новых заболевших (44,5%) не было клинических проявлений болезни.
За сутки еще 96 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались, всего в стране 1169 летальных исходов. Общее число заболевших в стране составляет 114 431, пациенты с COVID-19 есть во всех регионах.
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Теги:sn, россия, медицина, коронавирус
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