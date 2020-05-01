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В России зафиксировали еще 7933 случая заражения коронавирусом 

Общество

 

В России зафиксировали 7933 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил московский оперштаб по борьбе с распространением инфекции. 

В оперштабе отмечают, что почти у половины новых заболевших (44,5%)  не было клинических проявлений болезни.

За сутки еще 96 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались, всего в стране 1169 летальных исходов. Общее число заболевших в стране составляет 114 431, пациенты с COVID-19 есть во всех регионах.

Дополняется.

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Теги:
sn, россия, медицина, коронавирус
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