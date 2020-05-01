В России зафиксировали еще 7933 случая заражения коронавирусом 

В России зафиксировали 7933 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил московский оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

В оперштабе отмечают, что почти у половины новых заболевших (44,5%) не было клинических проявлений болезни.

За сутки еще 96 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались, всего в стране 1169 летальных исходов. Общее число заболевших в стране составляет 114 431, пациенты с COVID-19 есть во всех регионах.

Дополняется.