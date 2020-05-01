Глава Красноярского края отменил режим самоизоляции в 200 населенных пунктах региона 

Жителям около 200 поселений Красноярского края с 1 мая разрешили покидать свои дома. Как сообщает «Тайга.Инфо», распоряжение об отмене режима самоизоляции в некоторых районах подписал глава региона Александр Усс.

В пресс-службе краевого правительства изданию пояснили, что снять ограничения решили на основании данных об эпидемиологической обстановке, которые предоставили муниципальные власти.

Сейчас в регионе зафиксировано 666 случаев заболевания COVID-19, восемь пациентов с выявленной инфекцией скончались, 64 выздоровели. Всего в России на сегодняшний день медики зарегистрировали более 106 тысяч случаев заражения, жертвами новой инфекции стали более тысячи человек.

На фоне распространения пандемии большинство регионов не спешит отменять ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Наоборот, многие устанавливают дополнительные ограничения: так, например, ряд республик и областей объявили о введении обязательного масочного режима для защиты от вируса.