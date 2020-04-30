Сбербанк направит больше 3 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

Сбербанк направит на борьбу с коронавирусом больше 3 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе организации.

Эта сумму пожертвовали в том числе топ-менеджеры и сотрудники банка. Кроме того, на эти цели руководство банка направит свою зарплату за апрель. Деньги пойдут, в частности, на разработку и производство вакцин и лекарств.

Часть средств направят на поддержку региональных организаций здравоохранения, на поставку медоборудования и средств индивидуальной защиты. Сбербанк также хочет поддержать строительство и ввод в эксплуатацию инфекционной больницы в иркутском городе Тулуне, пострадавшем от наводнения прошлым летом.

Ранее Сбербанк сообщил о заражении коронавирусом 372 сотрудников группы, из них 294 случая — в России. О решении пожертвовать месячную зарплату на борьбу с инфекций сегодня также объявили в правлении «Газпрома». Его члены направили деньги петербургской больнице имени Боткина.