В Москве скончались еще 47 пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице достигло 658. За прошлые сутки в Москве умерли 65 зараженных коронавирусом. Рекордное число погибших пациентов в городе фиксировали 28 апреля — 67 человек.

Москва занимает первое место в стране по числу заражений COVID-19. С начала эпидемии инфекция в столице подтвердилась у 53,7 тысяч человек, больше пяти тысяч уже вылечились. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что она могла выйти на пик заболеваемости. По его мнению, столица в ситуации с коронавирусом прошла, «в лучшем случае, четверть пути».