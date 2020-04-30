Министр в Саратове ушла в отставку после закупки масок стоимостью больше 400 рублей за штуку

Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку после скандала с закупкой медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку, сообщает РИА Новости.

«Саратовский аптечный склад» заключил с подмосковной фирмой «Сигмафарм» договор о покупке медицинских средств защиты общей стоимостью более 43 миллионов рублей. Учреждение собиралось приобрести, в том числе, 10 тысяч одноразовых масок по 425 рублей.

Директор учреждения-закупщика Сергей Горячев утверждал, что маска значится одноразовой только в регистрационнм устоверении, однако «по сути» — это респиратор. Он объяснил, что из-за эпидемии стоимость защитных средств выросла.

По просьбе председателя Госдумы Вячеслава Володина региональная прокуратура начала проверку. Закупка в итоге была отменена. Глава саратовского Минздрава сообщил, что Горячева также отстранили от обязанностей. По информации местных СМИ, директор «Саратовского аптечного склада» — муж уволившейся Олеси Горячевой.