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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Исполнять обязанности премьера будет Андрей Белоусов

Общество

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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что у него подтвердился коронавирус, передает ТАСС. 

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», — сказал он во время видеосвязи с президентом Владимиром Путиным. Фрагмент транслировал телеканал «Россия-24».

Мишустин предложил назначить исполняющим обязанности главы правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова. Президент поддержал его кандидатуру и уже подписал соответствующий указ.

Глава кабмина заявил, что будет соблюдать самоизоляцию и выполнять все предписания врачей, чтобы обезопасить своих коллег. Он также заверил, что правительство продолжит работу в штатном режиме. Для этого Мишустин пообещал находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам.

Путин пожелал ему скорейшего выздоровления и отметил, что такое может произойти с каждым. Глава государства добавил, что окончательные решения о поддержке граждан, экономики и пострадавших отраслей не будут приниматься без мнения и участия Мишустина. Премьер-министр, в свою очередь, призвал россиян серьезно относиться к инфекции, оставаться дома и соблюдать все действующие ограничения.

В России зарегистрировано больше 106 тысяч случаев заражения коронавирусом. Свыше 11 тысяч человек уже выздоровели, число жертв инфекции в стране достигло 1073. COVID-19 был зафиксирован в всех 85 регионах страны.

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Теги:
kb, белоусов, мишустин, коронавирус
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