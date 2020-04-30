Собянин сообщил о вероятном выходе Москвы на пик заражения коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что Москва могла выйти на пик заболеваемости коронавирусом. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Такое благодушное ощущение, что мы вышли на какой-то порог заболеваемости, на пик, а дальше нас ждет только спад», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, динамика последних пяти-семи дней говорит о том, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась. Собянин объяснил, что каждый день в столице регистрируют 2,5-3 тысячи новых случаев заражения. «Нет такого роста, что сегодня 3, завтра 5, потом 6 [тысяч заразившихся]», — уточнил он.

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По мнению мэра, городу еще предстоят сложные испытания. «Мы вот даже не в середине пути. Мы, на мой взгляд, в лучшем случае прошли, четверть этого пути», — сказал Собянин. Он отметил, что решение о снятии режима самоизоляции в столице власти могут принять после майских праздников в случае позитивной динамике по коронавирусу.

Москва занимает первое место в стране по заболеваемости коронавирусом. С начала эпидемии инфекция в столице подтвердилась у 53,7 тысяч человек. Свыше пяти тысяч уже вылечились, 611 человек скончались.