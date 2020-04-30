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Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом

Общество

 

Более 20 человек заразились COVID-19 во время работы в инфекционной больнице №40 в Коммунарке. Об этом рассказал главный врач учреждения Денис Проценко в эфире телеканала «Россия 1».

Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара. Ранее некоторые сотрудники жаловались на некачественные средства защиты в медучреждении.

Переболел COVID-19 и сам Проценко: его тест на коронавирус показал положительный результат в последний день марта. После этого он самоизолировался в своем рабочем кабинете и оставался там в течение двух недель.

Больница в Коммунарке стала одной из первых, которая начала принимать пациентов с ранее неизвестной инфекцией: комплекс открылся спустя несколько дней после появления в России первых заболевших. Сейчас там лечатся 540 человек, госпитализированных с симптомами пневмонии.

Теги:
sn, коронавирус, проценко, коммунарка
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