Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом

Более 20 человек заразились COVID-19 во время работы в инфекционной больнице №40 в Коммунарке. Об этом рассказал главный врач учреждения Денис Проценко в эфире телеканала «Россия 1».

Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара. Ранее некоторые сотрудники жаловались на некачественные средства защиты в медучреждении.

Переболел COVID-19 и сам Проценко: его тест на коронавирус показал положительный результат в последний день марта. После этого он самоизолировался в своем рабочем кабинете и оставался там в течение двух недель.

Больница в Коммунарке стала одной из первых, которая начала принимать пациентов с ранее неизвестной инфекцией: комплекс открылся спустя несколько дней после появления в России первых заболевших. Сейчас там лечатся 540 человек, госпитализированных с симптомами пневмонии.