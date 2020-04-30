Путин пообещал дополнительные выплаты сотрудникам домов престарелых и других соцучреждений 

Сотрудники социальных учреждений, где живут инвалиды и пожилые люди, должны получить дополнительные выплаты за работу в период пандемии. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент Владимир Путин на онлайн-встрече с волонтерами.

Глава государства рассказал, что уже поручил правительству установить размер надбавки и критерии ее получения. Он отметил, что в период распространения пандемии в России, на плечи работников социальных учреждений ложится дополнительная нагрузка.

Также Путин анонсировал и материальную помощь социально ориентированным некоммерческим организациям, которые на период пандемии готовы забрать пожилых и инвалидов под временную опеку. Президент предложил им выплачивать в течение двух месяцев сумму не менее одного МРОТ.

Сейчас многие дома престарелых, психоневрологические интернаты и другие соцучреждения по рекомендации Минтруда закрылись на карантин. Многие из сотрудников также были вынуждены остаться на самоизоляции вместе со своими подопечными. Ранее представители благотворительных фондов указывали на необходимость расселения крупных соцучреждений, чтобы предотвратить распространение инфекции среди инвалидов и пожилых людей, живущих в одном здании.

На встрече с волонтерами, которая прошла сегодня, президент рассмотрел и другие меры поддержки для благотворителей, помогающих наиболее уязвимым в период пандемии гражданам. Так, он пообещал внести ряд организаций, помогающих бездомным, в реестр социально ориентированных НКО, которые, по его словам, государство будет поддерживать.