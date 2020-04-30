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Журналисты-расследователи запустили медиа «Важные истории». Его авторы — выходцы из «Новой газеты»

Общество

 

Российские журналисты-расследователи создали новое медиа под названием «Важные истории». Команда определяет себя как объединение независимых журналистов, которые займутся расследованиями, дата-исследованиями и репортажами. 

«Мы не верим в конкуренцию, — мы верим в кооперацию. Поэтому истории будем публиковать вместе с коллегами из независимых российских и лучших зарубежных изданий», — говорится на сайте проекта.

Первые два расследования «Важные истории» опубликовал при участии «Новой газеты».

Кроме больших материалов на сайте есть раздел «Мастерская». В нем редакция планирует публиковать тексты и видео, об отдельных  инструментах, необходимых, например, для сбора, анализа и визуализации данных. 

«Важные истории» зарегистрированы в Риге «по соображениям безопасности». Издание является некоммерческой организацией и планирует запустить краудфандинговую кампанию, чтобы получать поддержку непосредственно от читателей.

Добавим, что основатели проекта  —  Роман Анин и Олеся Шмагун. Анин больше 10 лет работал в «Новой газете», в последние годы был редактором отдела расследований. Вместе с Олесей Шмагун и Дмитрием Великовским они занимались, в частности, расследованием «Панамских документов» и получили за эту работу Пулитцеровскую премию. Среди авторов  —  известные российские журналисты, часть из которых также работала в «Новой газете»: Роман Шлейнов, Ирина Долинина, Алеся Мароховская, Соня Савина и Нина Абросимова.

Теги:
расследование, журналисты, сми
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