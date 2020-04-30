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Власти Подмосковья решили обязать жителей носить маски в общественных местах

Общество

 

В ближайшее время жителей Подмосковья обяжут носить маски в общественных местах для профилактики распространения коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах — везде, где человек соприкасается с другими», — рассказал он.

По словам Воробьева, власти будут постепенно ужесточать контроль за соблюдением масочного режима. Следить за обеспечением жителей Подмосковья обяжут и работодателей. Кроме того губернатор пообещал бесплатно раздавать маски тем, кто не может позволить себе приобрети средства защиты.

Сейчас в Московской области, которая занимает второе место после столицы по числу зафиксированных случаев COVID-19, более 11,5 тысячи заболевших коронавирусом, 93 пациента с этой инфекцией скончались.

Параллельно с решением главы Подмосковья о введении обязательного масочного режима объявили власти Вологодской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. Ранее аналогичные меры приняли и в других регионах, среди которых Свердловская область и Хабаровский край.

Теги:
sn, пандемия, медицинские маски, Подмосковье
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