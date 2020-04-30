Четыре человека пострадали при обвале шахты в Свердловской области 

В Свердловской области в шахте под Североуральском произошел обвал породы, пострадали четыре человека. Об этом агентству РИА Новости рассказали в МВД.

Сейчас их извлекли из-под обломков и отправили в больницу: врачи выявили у них черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. По данным агентства, инцидент произошел в шахте № 13 поселка Калья.

Всего в шахте, которая принадлежит Североуральскому бокситовому руднику компании «РУСАЛ», находились около 280 горняков, большинство из них не пострадали. Сейчас на месте работает полиция, которая выясняет причины произошедшего.