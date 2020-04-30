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Четыре человека пострадали при обвале шахты в Свердловской области
В Свердловской области в шахте под Североуральском произошел обвал породы, пострадали четыре человека. Об этом агентству РИА Новости рассказали в МВД.
Сейчас их извлекли из-под обломков и отправили в больницу: врачи выявили у них черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. По данным агентства, инцидент произошел в шахте № 13 поселка Калья.
Всего в шахте, которая принадлежит Североуральскому бокситовому руднику компании «РУСАЛ», находились около 280 горняков, большинство из них не пострадали. Сейчас на месте работает полиция, которая выясняет причины произошедшего.
Теги:sn, шахтеры, свердловская область
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