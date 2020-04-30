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Более 330 сотрудников Росгвардии заразились коронавирусом 

Общество

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Медики выявили коронавирус у 339 сотрудников Росгвардии. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе силовой структуры.

В Росгвардии уточнили, что инфекция распространилась среди личного состава, однако пока что тяжелых случаев течения заболевания медики не наблюдают. Чуть более ста человек сейчас лежат в гражданских больницах или медучреждениях силового ведомства, остальные остаются дома на карантине.

Более того, 35 человек уже выздоровели, у них взяли по два анализа на COVID-19, они оказались отрицательными. Случаи заражения ранее неизвестной болезнью зафиксированы и в российской армии: так, коронавирусом заразились уже более тысячи военнослужащих. Инфекция также проникла в высшие военные учебные заведения и училища.

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Теги:
sn, росгвардия, пандемия
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