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Верховный суд уточнил порядок привлечения к уголовной ответственности за фейки о COVID-19 

Общество

 

Верховный суд уточнил, что уголовное наказание за фейки о коронавирусе грозит тем, кто заранее знал, что распространяет ложную информацию. Это следует из опубликованного обзора судебной практики.

Речь идет о новых статьях Уголовного кодекса — 207.1 и 207.2, которые устанавливают ответственность для тех, кто публично распространял фейки об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Судьям, рассматривающим такие дела, рекомендовали обращать внимание на форму ложных сообщений: для того, чтобы привлечь человека по этой статье, они должны распространяться под видом достоверных.

В Верховном суде считают, что признаками мнимой достоверности могут считаться ссылки на компетентные источники, высказывания публичных лиц, а также поддельные документы и фотографии. Таким образом, теперь стороне обвинения придется доказать, что распространивший недостоверную информацию или тот, кто просто сделал репост подобной публикации в соцсетях, действовал с прямым умыслом.

Кроме того Верховный суд напомнил, что нельзя наказывать распространителей фейков, если они совершили противоправное деяние до 1 апреля, когда поправки в Уголовный кодекс утвердил президент Владимир Путин.

Теги:
sn, верховный суд, законы, фейки
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