В Новосибирске уволили начальницу участковых после публикации аудиозаписи о «поголовных» штрафах за нарушение изоляции

Главк МВД по Новосибирской области решил уволить начальницу отдела участковых Новосибирска Елену Устинову после публикации аудиосообщений, в которых она давала указание подчиненным составлять протоколы о нарушении самоизоляции «на всех поголовно».

Служебная проверка подтвердила, что она «требовала от подчиненных достижения количественных результатов», говорится в ответе МВД, который опубликовал паблик «Омбудсмен полиции». Информацию об этом подтвердили «Новой» в пресс-службе новосибирского управления. Ее непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, рассказали в ведомстве.

На публиковавшихся аудиозаписях Устинова отмечала, что «приказ поступил от Юрия Юрьевича». Так же звали и руководителя ГУ МВД по Новосибирской области Юрия Стерликов, который после инцидента подал в отставку. В пресс-службе МВД настаивали, что его отставка никак не была связана с этим.