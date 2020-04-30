СК возбудил уголовное дело из-за нарушений при строительстве конгресс-холла в Челябинске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1.1 ст.293 УК РФ о халатности с причинением особо крупного ущерба при строительстве конгресс-холла «Крылья» в центре Челябинска. Фигурантами дела стали чиновники ОГКУ «Челябоблинвестстрой», выполнявшего функции технического заказчика.

По информации СК, в 2018-2019 годах заказчики необоснованно оплатили работы, произведенные с технологическими нарушениями при строительстве здания конгресс-холла. Сумма ущерба сейчас оценивается более чем в 7 миллионов рублей.

Следственные действия, в том числе и оперативно-розыскные мероприятия, продолжаются, подчеркнули в СК.

Ранее «Новая газета» писала, что прокуратура потребовала возбудить уголовные дела по ст. 293 УК (халатность, с причинением крупного ущерба), по ст. 201 УК (превышение должностных полномочий) и по ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В материалах проверки фигурируют должностные лица Хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», чиновники минимущества и природных ресурсов Челябинской области, АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки», технического заказчика строительства — ОГКУ «ЧелябОблИнвестСтрой».

Конгресс-холл «Крылья» должен был стать одним из основных объектов для проведения в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС. Из-за неготовности челябинской инфраструктуры саммит частично был перенесен в Санкт-Петербург.

Сергей Шумаков