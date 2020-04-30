В Карелии двое заключенных в СИЗО заразились коронавирусом 

Среди новых заразившихся коронавирусом в Карелии двое находятся в следственном изоляторе Петрозаводска. Об этом рассказал глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».

Парфенчиков уточнил, что заключенных этапировали в Петрозаводск из Ленинградской области, по его словам, они оба находились на карантине. Глава республики уверяет, что в изоляторе провели все необходимые мероприятия по дезинфекции, всех, кто контактировал с ними во время этапа, тестируют на коронавирус. О состоянии заболевших и о том, какая им была оказана медицинская помощь, неизвестно.

Сейчас более 270 работников Федеральной службы исполнения наказаний заразились COVID-19, заболевание также диагностировано у 40 обвиняемых и осужденных. Среди них 11 человек находятся в тульской колонии; случаи заболевания заключенных зафиксированы и в Мурманской области. На фоне распространения в России коронавирусной инфекции Верховный суд рекомендовал реже отправлять людей в СИЗО по нетяжким преступлениям.

На сегодняшний день в Карелии зафиксировано 74 случая заражения коронавирусом, жертв в республике нет. Для профилактики распространения инфекции, местные власти решили создать онлайн-карту, на которой будут указаны адрес заболевших.