Генпрокуратура потребовала удалить интервью «Север.Реалий» с анонимным врачом о нехватке аппаратов ИВЛ и принудительной эвтаназии пациентов

Генеральная прокуратура потребовала удалить по закону о фейк-ньюс интервью «Север.Реалий» (подразделение «Радио Свобода», оба внесены в реестр иноагентов) с анонимным врачом-реаниматологом, рассказавшим о нехватке аппаратов ИВЛ в Петербурге, из-за которой там уже происходили вынужденные эвтаназии.

Как отмечается в пресс-релизе надзорного ведомства, департамент здравоохранения Смольного отрицал случаи отключения пациентов от аппаратов жизнеобеспечения в больницах города: «Медицинская помощь оказывается [пациентам] в соответствии с установленным порядком в необходимом объеме».

Интервью вышло 11 апреля, вскоре Следственный комитет начал проверку по новой уголовной статье о публикации фейков о распространении инфекции. Несколько дней назад следователь по особо важным делам приезжал на дачу к автору материала, петербургской журналистке Татьяне Вольтской, и потребовал раскрыть имя медика — та отказалась.

«Положа руку на сердце, можно сказать, что в городских стационарах происходит принудительная эвтаназия, — говорил герой интервью, описывая неготовность больниц к приему пациентов с коронавирусом. — Уже сейчас аппаратов ИВЛ не всем хватает, уже сейчас людей принудительно отключают, то есть умерщвляют. Оформляется это так, как будто пациент просто умер. Проведены все реанимационные мероприятия, они не помогли. А на самом деле его просто отключили от аппарата ИВЛ».

О проверке материалов «Радио Свобода» о нехватке аппаратов ИВЛ говорили и в думской комиссии по «иностранному вмешательству», продолжающей работу после летних протестов. Депутаты тогда также жаловались на тексты «Медузы», «МБХ медиа» и «Настоящего времени». «Синдикат-100», объединяющий несколько десятков независимых СМИ, называл блокировку журналистских материалов по закону о фейк-ньюс цензурой и обращал внимание, что «эпидемию уже активно используют для давления на журналистов».