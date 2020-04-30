Открытие главного храма Минобороны перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

Главный храм Вооруженных сил, который сейчас строится в подмосковной Кубинке, решили открыть позже запланированной даты из-за пандемии. Об этом ТАСС сообщил епископ Клинский Стефан (Привалов).

Один из самый больших храмов планировалось открыть 6 мая — в преддверии 75-летней годовщины Победы. В здании собора в подмосковном парке «Патриот» уже подходят к концу отделочные работы. На какую дату перенесено открытие, епископ не уточнил, однако источник Интерфакса предполагает, что это мероприятие приурочат к новой дате празднования дня Победы, которое также решили перенести из-за пандемии.

Несколько дней назад монументальное строение в очередной раз привлекло внимание общественности: оказалось, что на стенах главного храма вооруженных сил России появятся мозаики с портретами Путина и Матвиенко, изображением Сталина и надписью «Крым наш». В РПЦ это объяснили «традицией», а создатели мозаик отмечали, что изображения первых лиц государства занимают незначительную часть от всей площади сооружения.

Инициаторы создания храма утверждают, что собор строится на добровольные пожертвования россиян, которые «во славу русского оружия» собрали на это более 3 миллиардов рублей. Также часть средств выделили власти Москвы.