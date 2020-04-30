В Казани отправили под домашний арест начальника отдела полиции, подозреваемого в избиении задержанного в туалете

Суд Московского района Казани отправил под домашний арест начальника расположенного на улице Восход отдела полиции №11 Ильдара Вафина. Его подозревают в избиении задержанного в туалете (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК), рассказали «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права».

Инцидент произошел вечером 18 марта: занимающегося ремонтом компьютеров и смартфонов 29-летнего жителя Казани Альмира Шаяхметова задержали по заявлению о том, что он якобы относит сданные в ремонт гаджеты в ломбарды и перестает выходить на связь с заказчиками.

Требуя признательных показаний, Вафин несколько раз ударил Шаяхметова по лицу, щекам и голове. На аудиозаписи, которую сделал задержанный и которую опубликовали правозащитники, также слышно, как Вафин попутно выражался нецензурными словами и часто плевался.

«Ты что, ***? Ты в себя поверил, что ли? Ты кого ***? Ты думаешь у меня у сотрудников дел нет, как бензин свой лишний тратить, опровергать твои версии? <..> Ты еще в школу не пошел, я таких шакалов как ты задерживал. Ты думаешь на тебя управы что ли нет?», — говорит мужчина с похожим на Вафина голосом. В конце на просьбу задержанного умыться он предложил ему пойти «к очку».

После проверки МВД в апреле уволила его из органов после 21 года службы. Члены ОНК по Татарстану в свою очередь заявили о множественных нарушениях в его отделе полиции, отвечающем за правопорядок в районе автовокзала Казань-2: помимо прочего, они обнаружили на стенах надписи «Жизнь ворам», «А.У.Е.».